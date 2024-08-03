Довбик провел первую тренировку с Ромой – ВИДЕО

Украинский нападающий Артем Довбик провел первую тренировку со своей новой командой "Ромой".

Официальный аккаунт "волков" в X опубликовал соответствующее видео. На нем футболисты римлян поздравили новичка коридором, после чего Довбик тренировался вместе с партнерами.

???? Il primo allenamento di Artem Dovbyk in giallorosso ???? #ASRoma pic.twitter.com/VBWQWJcpNd — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024

Дебютировать в матче Довбик сможет уже сегодня. "Рома" проведет спарринг с "Олимпиакосом". Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Первый официальный матч сезона для "Ромы" состоится 18 августа против "Кальяри".