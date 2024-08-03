Довбик провел первую тренировку с Ромой – ВИДЕО
Команда поздравила новичка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артем Довбик провел первую тренировку со своей новой командой "Ромой".
Официальный аккаунт "волков" в X опубликовал соответствующее видео. На нем футболисты римлян поздравили новичка коридором, после чего Довбик тренировался вместе с партнерами.
???? Il primo allenamento di Artem Dovbyk in giallorosso ???? #ASRoma pic.twitter.com/VBWQWJcpNd— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024
Дебютировать в матче Довбик сможет уже сегодня. "Рома" проведет спарринг с "Олимпиакосом". Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.
Первый официальный матч сезона для "Ромы" состоится 18 августа против "Кальяри".
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Источник:Рома
Опубликовал: Максим Кучер
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