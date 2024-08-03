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Довбик против Яремчука. Рома и Олимпиакос проведут сегодня товарищеский матч

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День спаррингов для легионеров

Довбик против Яремчука. Рома и Олимпиакос проведут сегодня товарищеский матч

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках подготовки к новому сезону "Рома" и "Олимпиакос" проведут сегодня товарищеский матч.

За римскую команду выступает украинский сборник Артем Довбик, а за афинскую – его соотечественник Роман Яремчук. Оба присоединились к своим новым клубам на этой неделе.

Довбик вчера провел первую тренировку с командой, а Яремчук уже успел сыграть в спарринге.

Матч между “Ромой” и “Олимпиакосом” начнется в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что сегодня спарринги также проведут "Брентфорд" Егора Ярмолюка (против "Уотфорда" в 17:00), "Жирона" Виктора Цыганкова ("Наполи" - в 19:30) и "Челси" Михаила Мудрика (против "Манчестер Сити" – 00:30).

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Артем Довбик Рома
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