Фридман - о Довбике в Роме: Это опять-таки рулетка
Ждет ли Довбика в итальянском чемпионате успех? Ответил Фридман
Roma
Вчера, 2 августа, Артем Довбик перешел в римскую "Рому". Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман поделился мыслями относительно перспектив Довбика в итальянском чемпионате.
"Это опять-таки рулетка. Бывает, что от добра добра не ищут. Он хорошо играл в "Жироне" и, возможно, ему нужно было оставаться там. Вспомним пример Шевченко, который в "Милане" каждый год показывал хорошие результаты, а в "Челси" у него не пошло. Но я разговаривал с одним из агентов Довбика, и он сказал, что у Артема есть желание перейти в клуб с именем.
"Жирона" может быть командой на пару сезонов, а "Рома" есть "Рома". Этот год, вероятнее всего, — вершина "Жироны", и что будет дальше непонятно. Каталонская команда сейчас продает лидеров, ушли Савио, Довбик и еще несколько игроков", — сказал Фридман.
Напомним, Артем Довбик заключил соглашение с "Ромой" до лета 2029 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 30,5 миллиона евро плюс 6 миллионов в виде бонусов.
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