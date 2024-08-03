Немецкий топ-клуб заинтересован Александром Зинченко

"Бавария" проявляет интерес к Александру Зинченко. Об этом сообщает Daily Cannon.

По информации источника, мюнхенцы видят в Зинченко замену Альфонсо Дэвису, который может перейти в мадридский "Реал". Отмечается, что "Арсенал" готов продать украинского защитника за 45 миллионов евро.

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Напомним, за прошлый сезон Зинченко провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт Зинченко с "Арсеналом" рассчитан до июня 2026 года.