Немецкий топ-клуб заинтересован Александром Зинченко
Арсенал готов продать украинца за 45 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" проявляет интерес к Александру Зинченко. Об этом сообщает Daily Cannon.
По информации источника, мюнхенцы видят в Зинченко замену Альфонсо Дэвису, который может перейти в мадридский "Реал". Отмечается, что "Арсенал" готов продать украинского защитника за 45 миллионов евро.
Напомним, за прошлый сезон Зинченко провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт Зинченко с "Арсеналом" рассчитан до июня 2026 года.
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Источник:Daily Cannon
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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