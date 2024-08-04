Душа киборга. Свернул ли Артем Довбик правильно на главном перекрестке карьеры?

Непростые сейчас времена для типичных центрфорвардов. Они не очень высоко котируются, не очень нужны. В трех из четырех участников полуфиналов последней Лиги Чемпионов и последнего Евро они не играют главных ролей, даже далеко не всегда выходят в стартовом составе. А ведущий и несомненно забивной нападающий четвертого в обоих случаях - Харри Кейн - все еще без трофеев в карьере.

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората признает, что на Евро-2024 работал "укладчиком кирпичей" для вингеров и атакующих полузащитников.

В этом свете становится яснее, почему лучшего бомбардира Ла Лиги взяла лишь шестая команда Серии А. Не игравшая в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19 и выигравшая с 2008-го года лишь один трофей - Лигу Конференций-2021/22. Которую праздновала так бурно, многочисленно и с такими пафосными выражениями, будто это Лига Чемпионов. Объявляя тренера той команды спасителем, вечным героем и т.д.

Правда, Артем Довбик мог бы оказаться в мадридском "Атлетико". Такой клуб, чемпион Испании-2020/21, финалист Лиги Чемпионов-2015 и -2017, был бы более чем достойной, почетной вехой в его карьере, по-настоящему драгоценным камнем в ней. А больше шансов добыть подобную драгоценность вряд ли будет, ведь Артему уже 27, и он на главном перекрестке карьеры. Жаль, что свернул на нем не туда.

Для души

Хотя, может, все же туда? Заголовком статьи о переходе Пауло Дибалы в "Рому" год назад был: "Он проиграл деньги и карьерные достижения, но может выиграть душу". Поскольку клуб и вправду душевный, с особой страстью, атмосферой, с особым мышлением. Где считаются не трофеи, а красивая игра, яростная борьба и преданность. Где клубный патриотизм превыше всего и выходит за рамки футбола.

В "Роме" можно стать глыбой, легендой, божеством как Франческо Тотти лишь с одним выигранным чемпионатом страны и как Даниэле Де Росси вообще без них.

Тотти и вовсе заявляет, что одно Скудетто с "Ромой" стоит десяти с "Ювентусом", "Миланом" или "Интером". И потому что его так трудно добыть, и потому что его завоевание вводит болельщиков в такой экстаз, в который спорт, казалось, не способен.

Вряд ли в Европе есть другой такой клуб с таким явным контрастом недостатков трофеев, достижений (три Скудетто, один проигранный финал Кубка Чемпионов, один Кубок Ярмарок и одна Лига Конференций) с такой страстью, такой бешеной популярностью, таким высоким статусом в обществе. Roma State Of Mind.

В предыдущем сезоне "Роме" не хватало главного спонсора на футболках, и она поместила аббревиатуру SPQR - "Сенат и народ Рима". Официальную аббревиатуру, печать документов и денег Древнего Рима. Настолько ее связь с Римом выходит за пределы футбола. И за нее и вправду болеют и Сенат - элиты, политики, бизнесмены, деятели искусства и шоу-бизнеса (даже иностранные как Уилл Смит), и народ.

Те, кто болеют за "Рому", не просто болеют. Для них она - второе сердце, вторая кожа, течет в жилах вместо крови. И так высказываются и рядовые болельщики, и сами Тотти с Де Росси.

Мы, конечно, можем быть скептиками и думать, что Довбик выбрал ее не из-за этого. Что его агент виноват в срыве сделки с "Атлетико" из-за комиссионных, что сам Артем выбрал большую зарплату "Ромы". Что просто боялся вызова такого мощного клуба как мадридский, боялся вызова на большую сцену, где требовали бы побед и голов в каждом матче, где залезали бы под ногти при малейшей проблеме.

Но все же хочется верить, что он выбрал "Рому" для души, для сердца, для болельщиков, для атмосферы, о чем сам и заявляет. Он также говорит, что был изумлен разговорами с президентом клуба Дэном Фридкиным, поскольку ранее президенты никогда с ним не разговаривали перед трансфером, что был восхищен разговорами с главным тренером Де Росси, несколько раз звонившим ему лично.

С Фридкиным, кстати, это не впервые. Предшественника Довбика Ромелу Лукаку Дэн, имеющий лицензию пилота (он даже был пилотом боевого самолета времен Второй Мировой войны в блокбастере "Дюнкерк", за что получил призы как лучший каскадер года), привез из Лондона на самолете, который сам и пилотировал. Чем восхитил и привлек к себе бельгийца.

Хочется верить, что человеческое отношение и внимание, которое Артем получил от "Ромы" и не получил от "Атлетико", и вправду стало решающим фактором перехода. А не деньги и не боязнь бороться на высочайшем уровне.

Тем более, что он ведь отказался от денег. От 1.5 миллиона евро, полагавшихся ему лично от "Жироны". А для болельщиков "Ромы" сообщения о том, что кто-то отказался от денег ради нее - высшая степень любви. Они уже встретили его с ажиотажем, говорят о Довбик-мании. А такие жесты влюбят фанов в него еще больше.

Большая стройка

Что ожидает его в "Роме"? Ожидает клуб, продавший на сезон 2024/25 38 тысяч абонементов - больше, чем на любой другой со времен последнего Скудетто-2000/01. Боссы даже решили остановить продажу, желая оставить достаточно билетов на отдельные матчи. Ожидает клуб, продавший все билеты на свои матчи 36 раз подряд. Что, учитывая разваливающиеся итальянские стадионы, огромное достижение.

Если Довбик думал убежать от давления, залезаний под ногти, убежал он не туда. Поскольку внимание в Риме к "Роме" огромно. Десяток радиостанций говорят лишь о ней. Один из сайтов каждый день публикует важнейшие цитаты из слов на радиостанциях о "Роме", и этих цитат более десяти. Существует бумажная газета, ежедневно пишущая лишь о "Роме" (не клубная, частная).

Нынешний Рим - отсталый от севера Италии регион, столица лишь формально. Где люди чувствуют комплекс неполноценности перед Миланом и Турином, считают, что Север грабит их, насмехается над ними, над их акцентом и диалектом, что считает римлян тупыми (о насмешках и тупости говорил сам Тотти). А Де Росси говорит о страданиях как о привычном состоянии болельщика "Ромы".

Более десятилетия она страдала от финансовых проблем. Ее долги достигли 700 миллионов евро, убыток за один сезон 2020/21 составил 200 миллионов, через год - "всего" сто. Фридкины, купившие клуб в 2020-ом году, уже вынуждены были потратить на его стабилизацию более 500 миллионов. Они даже решили убрать клуб с биржи, чтобы легче было привести в порядок финансы вдали от контролирующих органов.

Потому в сезонах 2022/23 и 2023/24 ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ "Рома" заработала на трансферах 160 миллионов евро, согласно Transfermarkt, но потратила на них лишь 20. Что позволяло ее тренеру Жозе Моуриньо яростно огрызаться на вопросы о неудачах, заявляя, что с таким бюджетом лучше выступить невозможно, что команда неукомплектована, что в ней даже почти нет игроков, способных бороться и бегать.

Де Росси не настолько резок. Вообще-то, как тренер он полная противоположность уволенному посреди предыдущего сезона Моуриньо. Да и как человек. Даниэле не обвиняет, не унижает игроков, а наоборот, постоянно защищает их, говорит, что на многое способны. Говорит, что, если игроки что-то не доделали или ошиблись или играли без желания, виноват он, тренер.

При этом Де Росси - реалист, признает границы их возможностей. В плане борьбы и бега он согласен с Моуром, но хочет строить игру в стиле леверкузенского "Байера", потому требует купить быстрых и мощных игроков, которые будут много работать, много бороться, много двигаться.

И Фридкины наконец-то открыли кошелек и пытаются выполнить его пожелания. Причем трата почти ста миллионов евро на трансферы удивила всех. Такого не ожидали этим летом. Но УЕФА ослабил тиски Финансового Фейр-плей, доходы постоянно растут (в первом квартале 2024-го года выросли на 17 процентов по сравнению с первым кварталом 2023-го), спонсоры и болельщики прибывают.

Еще и хорошие новости насчет нового стадиона. Несколько дней назад состоялась весьма положительная встреча с мэром города, и дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя в Италии мертвые точки в плане стадионов на каждом метре. Но такие новости явно воодушевили Фридкиных, для которых, как для всех американских миллиардеров, покупающих футбольные клубы, стадионы являются краеугольным камнем.

Сомнения в составе и тренере

Поначалу "Рома" была близка к приходу Джонатана Дэвида и искала на замену Лукаку, которого не пожелала выкупить у "Челси", такого как канадец - юркого, быстрого, мобильного. Практически "фальшивую девятку". Но затем все же решила воспользоваться открывшимся окном по Довбику и отличными связями Фридкина с City Group, владеющей "Жироной". Хотя и от него ожидает бегать и работать в подыгрыше.

На одном из местных сайтов его уже назвали "киборгом". То есть ожидают пробивать, проталкивать, сносить соперников. Но на других его сравнивают с Эдином Джеко. Босниец, третий бомбардир в истории "Ромы" и ее бывший капитан, сам по себе киборг. Но не только. Он еще был очень умным игроком, работавшим в подыгрыше, в глубине, освобождавшим место для прорывов Тотти и Мохамеда Салаха.

Тотти и Салаха сейчас в команде нет. Но есть Дибала, местный "технарь" Лоренцо Пеллегрини, новый распасовщик из "Ренна" Ле Фе, купленный за 23 миллиона, новый вингер Матиас Суле, купленный у "Ювентуса" за 25. Довбика уже спросили об этих игроках, и он заявил, что очень рад, что есть кому отдать пас и он надеется замкнуть голами много их передач.

Впрочем, проблем у команды все еще много. Фридкины выбирали стратегию подписаний возрастных свободных агентов или арендованных с большой зарплатой (по зарплатам игроков "Рома" в предыдущем сезоне была третьей в Серии А). Теперь стратегия противоположная - покупки молодых игроков или в расцвете сил. Но старые все еще остаются.

Вечно травмированные Дибала и Тэмми Абрахам, старые Крис Смоллинг, Леандро Паредес, Стефан Эль-Шаарави. Просто глухо посредственные Анхелиньо, Брайан Кристанте, Зеки Челик, Рик Карсдорп. В составе сейчас практически лишь три центральных защитника, на флангах обороны огромные дыры, которые начали затыкать игроком из Чемпионата Швеции. В центре атаки только Довбик и близкий к уходу Абрахам.

То есть уже потрачены почти сто миллионов, а команда все еще зияет неукомплектованностью. А новые игроки - Суле, Ле Фе, Даль из Швеции - очень неопытны и еще не играли в стартовом составе в командах с высокими задачами. Суле забил 11 мячей в предыдущем сезоне, но вылетел из Серии А с "Фрозиноне".

Конкретно Довбик заменяет Лукаку. Ромелу забил в предыдущем сезоне 21 мяч во всех турнирах, при этом эксперты и болельщики до сих пор не могут точно решить, был ли сезон бельгийца в "Роме" успешным. Он уж точно не был блестящим. С 21-им голом. То есть украинцу для твердо успешного сезона придется выходить на показатели, которых добился в предыдущем сезоне.

Де Росси начинает свой первый полный сезон в карьере в качестве главного тренера. Признает, что все еще несколько растерян. Игроки радостно отмечают, что он для них как игрок, а не тренер, но ведь есть такая поговорка, что тренер должен убить в себе игрока. Возможно, он просто не потянет. Если Моуриньо никак не мог вытащить команду с шестых мест в лиге, то на что способен новичок?

"Интер", "Ювентус" и "Милан" выглядят сильнее, в "Наполи", выигравший Скудетто-2022/23, пришел Антонио Конте, "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина" всегда зубастые, а еще и появилась новая сила - "Болонья". В Лиге Европы, где "Рома" в последние два сезона играла в финале и полуфинале, на этот раз играют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Порту", "Лион", "Атлетик" Бильбао, "Лацио".

Риск неудачи "Ромы" в лиге велик. Тем более, что это будет просто логичным продолжением последних пяти лет. Хотя и сценарий, в котором команда вернется в Лигу Чемпионов (что позволит считать сезон большим успехом), а Артем влюбит в себя страстных болельщиков, реален. Пан или пропал.

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