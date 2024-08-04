Украинский тренер столкнулся в Молдове с рекордным количеством легионеров

Главного тренера тираспольского "Шерифа" украинца Юрия Гуру ждет довольно непростое испытание. И дело не в турнирных задачах, а в кадровых. Нашему соотечественнику придется работать с невиданным до сих пор количеством легионеров. Накануне старта чемпионата Молдовы в заявке "Шерифа" их насчитывается столько, что хватило бы на два с лишним состава – 26!

Интересно, что в Тирасполь съехались представители разных стран из четырех континентов. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, на контрактах в "Шерифе" находятся футболисты с паспортами 20 иностранных государств. Больше всего игроков из Нигерии и Кот Д'Ивуара – по трое, по двое – из Бразилии и Буркина-Фасо, по одному представителю из Великобритании, Бельгии, Хорватии, Нидерландов, Северной Македонии, Албании, Мальты, Австралии, Уругвая, Сенегала, Камеруна, Алжира, Мали, Ганы, Нигера и Кабо-Верде.

Несмотря на огромное количество иностранцев, Юрий Гура не теряет уверенности в коммуникации с легионерами. Как оказалось, он подтягивает свои знания в английском, к тому же в тираспольском клубе есть переводчики трех языков - португальского, испанского и французского. Да и тренерский штаб очень хорошо умеет разговаривать на английском.

Интересно, что в заявке "Шерифа" на сезон-2024/25 молдавских футболистов насчитывается только… пятеро, причем двое из них – вратари.

Напомним, что 47-летний Гура приступил к работе в тираспольском клубе в начале мая этого года, за два тура до завершения прошлого сезона.