"Команда с большим сердцем". Довбик попрощался с Жироной и ее болельщиками

Форвард сборной Украины Артем Довбик обратился к "Жироне" и его фанатам после ухода в "Рому".

Украинец опубликовал пост в своем в Instagram, в котором выразил благодарность за доверие и поддержку.

"Я хочу поблагодарить "Жирону" за доверие, которое клуб оказал мне, а также болельщиков за поддержку в трудные моменты.

Этот год стал для меня большим приключением, и я горжусь тем, что стал частью этой истории. Это команда с большим сердцем", - написал Довбик.