"Команда с большим сердцем". Довбик попрощался с Жироной и ее болельщиками
Форвард написал трогательный пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Артем Довбик обратился к "Жироне" и его фанатам после ухода в "Рому".
Украинец опубликовал пост в своем в Instagram, в котором выразил благодарность за доверие и поддержку.
"Я хочу поблагодарить "Жирону" за доверие, которое клуб оказал мне, а также болельщиков за поддержку в трудные моменты.
Этот год стал для меня большим приключением, и я горжусь тем, что стал частью этой истории. Это команда с большим сердцем", - написал Довбик.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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