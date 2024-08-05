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"Команда с большим сердцем". Довбик попрощался с Жироной и ее болельщиками

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Форвард написал трогательный пост

"Команда с большим сердцем". Довбик попрощался с Жироной и ее болельщиками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик обратился к "Жироне" и его фанатам после ухода в "Рому".

Украинец опубликовал пост в своем в Instagram, в котором выразил благодарность за доверие и поддержку.

"Я хочу поблагодарить "Жирону" за доверие, которое клуб оказал мне, а также болельщиков за поддержку в трудные моменты.

Этот год стал для меня большим приключением, и я горжусь тем, что стал частью этой истории. Это команда с большим сердцем", - написал Довбик.

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Артем Довбик Рома Жирона
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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