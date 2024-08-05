Зинченко рассказал, что ему помешало выступить на Олимпиаде-2024

Футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу Олимпийских игр.

"Стараюсь следить за Олимпийскими играми и украинской командой. Сейчас я с командой в Вашингтоне, и это трудно делать из-за разницы во времени. Однако в режиме онлайн вижу все результаты и статистику.

У меня были разговоры о выступлении на Олимпийских играх, но это трудно осуществить, потому что есть разница в графиках "Арсенала" и сборной Украины.

Но на будущее это было бы невероятным опытом. Габриэл Жезус рассказывал мне о своем участии на Олимпиаде-2016 в Бразилии. И все что он сказал, было невероятно. Я тоже хотел бы когда-нибудь получить подобные ощущения.

Наиболее интересный вид спорта на Олимпиаде (кроме футбола)? Не могу сказать. Может быть, теннис. Мы, украинцы, должны поддерживать друг друга в любом виде спорта, потому что мы сейчас проходим тяжелые времена, особенно во время этих Олимпийских игр.

Было бы хорошо болеть за каждого спортсмена вживую, но если у меня нет такой возможности. Я все равно хочу за ними следить. Поэтому я не могу сказать, какой спорт мне нравится. Мне нравятся все виды спорта", - отметил Зинченко.