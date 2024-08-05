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Зинченко рассказал, что ему помешало выступить на Олимпиаде-2024

Наши за границей

Дал четкий ответ

Зинченко рассказал, что ему помешало выступить на Олимпиаде-2024

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу Олимпийских игр.

"Стараюсь следить за Олимпийскими играми и украинской командой. Сейчас я с командой в Вашингтоне, и это трудно делать из-за разницы во времени. Однако в режиме онлайн вижу все результаты и статистику.

У меня были разговоры о выступлении на Олимпийских играх, но это трудно осуществить, потому что есть разница в графиках "Арсенала" и сборной Украины.

Но на будущее это было бы невероятным опытом. Габриэл Жезус рассказывал мне о своем участии на Олимпиаде-2016 в Бразилии. И все что он сказал, было невероятно. Я тоже хотел бы когда-нибудь получить подобные ощущения.

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Наиболее интересный вид спорта на Олимпиаде (кроме футбола)? Не могу сказать. Может быть, теннис. Мы, украинцы, должны поддерживать друг друга в любом виде спорта, потому что мы сейчас проходим тяжелые времена, особенно во время этих Олимпийских игр.

Было бы хорошо болеть за каждого спортсмена вживую, но если у меня нет такой возможности. Я все равно хочу за ними следить. Поэтому я не могу сказать, какой спорт мне нравится. Мне нравятся все виды спорта", - отметил Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Олимпиада-2024
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1 голосов
Источник:
Мінмолодьспорту України
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
05.08.2024 в 12:04
Другим многочисленным футболистам из АПЛ и других топ-лиг, принявших участие в Олимпиаде, почему-то ничего не помешало...
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
05.08.2024 в 12:04
Другим многочисленным футболистам из АПЛ и других топ-лиг, принявших участие в Олимпиаде, почему-то ничего не помешало...
Ответить
1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
05.08.2024 в 11:34
Не могу, не хочу, не нравится... Бла-бла-бла... Детский лепет.
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1
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