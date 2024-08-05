Тренер Елимая - об отсутствии Коваля в основе: Ему сложно дается тренировочный процесс

Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович объяснил, почему украинский вратарь команды Максим Коваль не сыграл в матче 16-го тура против "Кайрата" (1:4).

- На позицию основного вратаря вы приобрели Максима Коваля. Денис Кавлинов, вышедший в основном составе, допустил несколько результативных ошибок. Почему не вышел Коваль?

- Когда есть ошибки, всегда будет много вопросов, это логично. Мы видим физическое состояние Коваля, поэтому он не вышел. Ему сложно дается тренировочный процесс. Ему необходимо время. Только из этих соображений мы не рискнули.

До этого мы сыграли два матча "на ноль", к Кавлинову не было претензий. К сожалению, все люди ошибаются. Такие ошибки дорого стоят, - сказал Карпович.

К слову, в этом матче в стартовом составе "Елимая" вышел россиянин Денис Кавлинов. Максим Коваль перебрался в казахстанский клуб в конце июля 2024 года и еще не успел сыграть за свою новую команду.