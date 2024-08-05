Жирона просматривает 17-летнего украинского защитника

17-летний украинский центральный защитник Евгений Рябоконь проходит просмотр в испанской " Жироне ".

Как сообщает Sport.ua, украинский футболист две недели будет тренироваться с юношеской командой "Жироны", которая ищет усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.

В случае, если украинец подойдет тренерскому штабу, с ним будет подписан контракт.

Рябоконь является воспитанником ковалевского "Колоса". После начала войны выступал за чешский клуб "Словацко". Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал.

Также напомним, что в составе юношеской команды "Жироны" уже выступает украинец - бывший игрок "Динамо", "Руха" Дмитрий Мельниченко.