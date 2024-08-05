Жирона просматривает 17-летнего украинского защитника
Испанская команда ищет усиление под Юношескую лигу УЕФА
фото из свободных источников
17-летний украинский центральный защитник Евгений Рябоконь проходит просмотр в испанской "
Как сообщает Sport.ua, украинский футболист две недели будет тренироваться с юношеской командой "Жироны", которая ищет усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.
В случае, если украинец подойдет тренерскому штабу, с ним будет подписан контракт.
Рябоконь является воспитанником ковалевского "Колоса". После начала войны выступал за чешский клуб "Словацко". Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал.
Также напомним, что в составе юношеской команды "Жироны" уже выступает украинец - бывший игрок "Динамо", "Руха" Дмитрий Мельниченко.
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