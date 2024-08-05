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Довбик: До Ромы я никогда не разговаривал с владельцами клуба перед переходом

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Украинец рассказал, почему сделал выбор в пользу римского клуба

Довбик: До Ромы я никогда не разговаривал с владельцами клуба перед переходом

asroma.com

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Украинский форвард Артем Довбик после перехода в "Рому" рассказал о том, почему он сделал выбор в пользу римского после выдающегося сезона в "Жироне".

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"Я разговаривал с Фридкиными (владельцем и президентом "Ромы", - прим). Я никогда не разговаривал с владельцами клуба перед переходом. Меня это убедило приехать сюда. Я хочу их поблагодарить, ведь почувствовал большое доверие. Тренер "Ромы" Де Росси объяснил мне все на тактическом уровне и передал мне силу "Ромы". После этих разговоров я почувствовал положительные эмоции и именно поэтому я сделал выбор в пользу "Ромы".

У "Ромы" есть проект развития, который я считаю важным и в который очень верю. Надеюсь, что мы сможем сделать что-то интересное уже в грядущем сезоне.

Дибала, Пеллегрини, Суле - это топ-игроки, обладающие великолепными качествами. Все хорошо знают их навыки, я надеюсь, что они смогут создать для меня много возможностей. Я постараюсь превратить их в голы", - рассказал Артем.

Напомним, что 2 августа "Рома" официально объявила о подписании 27-летнего украинца. По данным СМИ, контракт игрока рассчитан на 5 лет.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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