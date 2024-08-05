4 поражения в 6 матчах и вылет из ЛЕ. Шериф отправил в отставку украинского тренера
Юрий Гура в молдавском клубе задержался недолго
fc-sheriff.com
Молдавский "Шериф" отправил в отставку украинского тренера Юрия Гуру.
Случилось это после вылета команды из квалификации Лиги Европы от шведского "Эльфсборга" (0:1, 0:2).
Напомним, что тренер принял команду в начале мая этого года. Статистика Гуры в Шерифе: 6 матчей, 2 победы и 4 поражения.
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Источник:ФК Шериф
Опубликовал: Михаил Черныш
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 18:49
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