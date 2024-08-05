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4 поражения в 6 матчах и вылет из ЛЕ. Шериф отправил в отставку украинского тренера

Наши за границей
Обновлено

Юрий Гура в молдавском клубе задержался недолго

4 поражения в 6 матчах и вылет из ЛЕ. Шериф отправил в отставку украинского тренера

fc-sheriff.com

Новина українською

Молдавский "Шериф" отправил в отставку украинского тренера Юрия Гуру.

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Случилось это после вылета команды из квалификации Лиги Европы от шведского "Эльфсборга" (0:1, 0:2).

Напомним, что тренер принял команду в начале мая этого года. Статистика Гуры в Шерифе: 6 матчей, 2 победы и 4 поражения.

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Юрий Гура Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 18:49
І літом прокацапського Шеріфа задоволений! Наш агент свою роботу виконав чудово!
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 18:49
І літом прокацапського Шеріфа задоволений! Наш агент свою роботу виконав чудово!
Ответить
1
0

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