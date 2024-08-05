Бакалов: Не скажу, что у Довбика 10 лет назад была выдающаяся техника - он просто знал где находиться и имел хорошие скоростные данные

Известный украинский тренер Юрий Бакалов вспомнил о работе с Артемом Довбиком, который под руководством тренера 10 лет назад дебютировал в профессианальном футболе во второлиговском "Славутиче" (Черкассы).

- В сезоне 2014/15 под вашим руководством во второлиговом "Славутиче" (Черкассы) дебютировал будущий новичок итальянской "Ромы" Артем Довбик. Тогда было видно, что растет футболист столь высокого уровня?

- Об Артеме уже очень много сказано. Было очевидно, что у него есть способности и потенциал. В то время он играл очень мало - в команде были значительно более опытные нападающие, тем не менее, я его подтягивал, конечно, считал, что у него есть перспективы. Но даже при таких обстоятельствах успел забить несколько голов.

Далее пошло развитие, а тогда это был молодой парень с большим желанием. Не могу говорить, что именно я что-то особенное в нем разглядел, но задатки были. И о них говорили, в частности, тренеры детской школы. У него было голевое чутье, но сказать, что я видел такое будущее для него... Я же не провидец (смеется).

- Первый тренер Ваната говорил, что Владислав сразу был забивным. У молодого Артема было то же самое?

- Да. Это сейчас он более опытный и разносторонний нападающий, поскольку уже много где поиграл, а тогда пришел в команду и с первых тренировок начал забивать. Это был высокий, стройный парень. При этом я не скажу, что у него тогда была какая-то выдающаяся техника. Он просто знал, где находиться, и имел хорошие скоростные данные.

- Довбик уже сделал свой выбор. Но если бы у вас была возможность посоветовать ему куда переходить, что это был бы за клуб?

- Советовать - это не мое. Он взрослый человек, который знает ситуацию. Чтобы просто дать рекомендацию, то можно и посоветовать в "Манчестер Сити" переходить. Артем побывал в "Мидтьюлланне", "Жироне", других клубах. Уже несколько чемпионатов для себя открыл - от Молдовы и Дании до Ла Лиги. Поэтому самое главное, чтобы он смог раскрыться.

Когда Довбик шел в Жирону, то все говорили: "Жирона, Жирона ...", но он смог там раскрыться и даже стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. Как для нападающего, Артем - еще довольно молодой футболист, поэтому надеюсь, что у него получится реализоваться в новой команде.