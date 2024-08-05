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В Жироне обиделись на Довбика, который назвал ее "маленьким клубом"

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Артем перебрался из Жироны в Рому

В Жироне обиделись на Довбика, который назвал ее "маленьким клубом"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Жироне" остались недовольны заявлением украинского форварда Артема Довбика, который недавно перебрался из испанского клуба в итальянскую "Рому".

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"Прошлый сезон был для меня фантастическим, но пришло время сделать шаг вперед. "Рома" — великий клуб. По сравнению с ним "Жирона" — маленький клуб", - сказал украинец в своем первом интервью после перехода в итальянский клуб.

Как сообщает AS, естественно, как болельщикам, так и игрокам и руководству "Жироны" такие слова украинца не понравились.

В испанском клубе можно сказать, что обиделись на украинца, который выставил клуб в не лучшем свете, несмотря на хороший прошлый совместный сезон, когда команда и руководство всегда поддерживали украинца.

Интересно, что уже после своего трансфера Артем поблагодарил "Жирону" в соцсетях за удачный прошлый сезон.

Также источник отмечает, что "Рома" заплатила за Довбика 30,5 миллионов евро, но эта сумма может вырасти до 40 млн. из-за различных бонусов.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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