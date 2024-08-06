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Мудрик – в топ-20 самых высокооплачиваемых вингеров АПЛ

Наши за границей
Обновлено

У Михаила хорошие финансовые условия для работы

Мудрик – в топ-20 самых высокооплачиваемых вингеров АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист получает в "Челси" 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Атакующий полузащитник попал в топ-20 соответствующего рейтинга среди игроков чемпионата Англии на его позиции.

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Вторую строчку в рейтинге занимает партнер Мудрика по клубу Рахим Стерлинг (325 тысяч). Лидирует Мохаммед Салах (350 000), Маркус Решфорд и Джек Грилиш разделяют третье место (300 000).

Михаил появлялся на поле в трех предыдущих спаррингах "синих" и отыграл 120 минут в совокупности. Результативными действиями в товарищеских матчах не отмечался.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Givemesport, Capology
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:46
Мишка явно не отрабатывает свой гонорар! Лучше бы его зарплату отправляли голодающим детям Мозамбика. Разве я не прав??
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0
1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:46
Мишка явно не отрабатывает свой гонорар! Лучше бы его зарплату отправляли голодающим детям Мозамбика. Разве я не прав??
Ответить
0
1

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