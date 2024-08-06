Мудрик – в топ-20 самых высокооплачиваемых вингеров АПЛ

Украинский футболист получает в "Челси" 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Атакующий полузащитник попал в топ-20 соответствующего рейтинга среди игроков чемпионата Англии на его позиции.

Вторую строчку в рейтинге занимает партнер Мудрика по клубу Рахим Стерлинг (325 тысяч). Лидирует Мохаммед Салах (350 000), Маркус Решфорд и Джек Грилиш разделяют третье место (300 000).

Михаил появлялся на поле в трех предыдущих спаррингах "синих" и отыграл 120 минут в совокупности. Результативными действиями в товарищеских матчах не отмечался.