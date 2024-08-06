Мудрик – в топ-20 самых высокооплачиваемых вингеров АПЛ
У Михаила хорошие финансовые условия для работы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист получает в "Челси" 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Атакующий полузащитник попал в топ-20 соответствующего рейтинга среди игроков чемпионата Англии на его позиции.
Вторую строчку в рейтинге занимает партнер Мудрика по клубу Рахим Стерлинг (325 тысяч). Лидирует Мохаммед Салах (350 000), Маркус Решфорд и Джек Грилиш разделяют третье место (300 000).
Михаил появлялся на поле в трех предыдущих спаррингах "синих" и отыграл 120 минут в совокупности. Результативными действиями в товарищеских матчах не отмечался.
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Источник:Givemesport, Capology
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:46
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