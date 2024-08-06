Николини – о трансфере Довбика: Ожидания высокие. В Италии важна игра в обороне, а в Испании больше внимания уделяется забиванию голов

Карло Николини заявил, что Артему будет тяжело много забивать из-за специфики игры команд в Серии А.

“Мы говорим об игроке, который очень хорошо проявил себя в Испании, а это, как мы знаем, не самая простая лига. Однако там больше внимания уделяется забиванию голов, а не их отсутствию, поэтому у нападающих есть преимущество.

Возможно, Артему придется предстать перед определенными трудностями. В частности, потому что ожидания от него будут очень высоки. Довбик не ребенок, у него, безусловно, есть опыт, чтобы справиться с этим давлением".