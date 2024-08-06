Николини – о трансфере Довбика: Ожидания высокие. В Италии важна игра в обороне, а в Испании больше внимания уделяется забиванию голов
Экс-тренер по физподготовке Шахтера прокомментировал громкий переход
shakhtar.com
Карло Николини заявил, что Артему будет тяжело много забивать из-за специфики игры команд в Серии А.
“Мы говорим об игроке, который очень хорошо проявил себя в Испании, а это, как мы знаем, не самая простая лига. Однако там больше внимания уделяется забиванию голов, а не их отсутствию, поэтому у нападающих есть преимущество.
Возможно, Артему придется предстать перед определенными трудностями. В частности, потому что ожидания от него будут очень высоки. Довбик не ребенок, у него, безусловно, есть опыт, чтобы справиться с этим давлением".
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"20 голов за сезон? Думаю, что ему может быть трудно достичь этих цифр сразу. Не столько из-за его характеристик, сколько из-за того, что в Италии очень важна игра в обороне.
Это также зависит от того, как "Рома" начнет сезон: если результаты и энтузиазм придут сразу, он сможет это сделать. Если Дибала и Суле сумеют с ним сыграться, то "Рома" получит отличного финишера в центре нападения", – считает специалист.
Довбик вышел на замену во втором тайме спарринга против "Олимпиакоса" (1:1).
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