Пластун: В Шымкенте наиболее патриотично настроенные казахи - повсюду говорят на казахском

Игорь Пластун, один из трех украинцев в "Ордабасы", рассказал о жизни в Казахстане.

– Украинские легионеры "Ордабасы" чувствуют поддержку со стороны главного тренера команды?

– Да. Думаю, что мои партнеры также довольны таким отношением. Мы играем, поэтому это самый главный фактор от тренера. Просто я играю на позиции защитника, а Макаренко и Беседин в середине поля и в атаке. Поэтому таких игроков меняют чаще, чем защитника.

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– Была информация, что "Ордабасы" может подписать еще одного украинца – голкипера Дениса Бойко, который покинул "Полесье".

– Да, мы читали эту новость. Но за это время "Ордабасы" уже подписал нового голкипера, поэтому, думаю, этот вопрос уже неактуален, хотя с Денисом на эту тему мы не общались. Единственное, что недавно в Казахстане действительно появился украинский голкипер. "Елимай" подписал Максима Коваля.

– С кем-то из украинцев в Казахстане еще пересекались?

– С Евгением Шаховым из "Тобола" пересекались недавно, а до этого еще на сборах в Турции. Саня Нойок играет в "Атырау". Знаю Юрия Бушмана из "Кызылжара", Виталия Приндету из "Кайсара". В чемпионате Казахстана действительно много украинцев, поэтому за всеми не уследишь. Но сейчас, конечно, больше всего здесь дружу с украинцами "Ордабасы" – Макаренко и Бесединым.

– Что больше всего вас сразу поразило в Шымкенте?

– Город меня приятно удивил. Шымкент находится на юге страны. Здесь наиболее патриотично настроенные казахи. Повсюду говорят на казахском. Приятно, что они также поддерживают в борьбе за независимость от России Украину. Шымкент - интересный город, большой, здесь проживает более миллиона человек. Лето жаркое, бывает до 45-50 градусов. Ну и еще бросилось мне в глаза после Европы – это манера езды на местных автодорогах. Думаю, тот, кто научится ездить без приключений здесь, в любой другой стране будет ездить, как профессионал.

– В конце года у вас заканчивается контракт с "Ордабасы". Какие дальнейшие планы?

– Да, соглашение где-то до середины декабря. Но так далеко в будущее я не заглядываю. Потому что в футбольной карьере все может измениться за неделю. Стараюсь жить в моменте. Самое главное сейчас – не отвлекаться на эти вещи, потому что у нас начинаются важнейшие игры этого сезона.