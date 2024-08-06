Тренер Челси: Может случиться такое, что Мудрику придется сыграть справа
В одном из спаррингов тренер отрядил украинца на правый фланг
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "
"В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть.
Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа", - рассказал Мареска.
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Источник:Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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06.08.2024 в 18:14
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