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Тренер Челси:  Может случиться такое, что Мудрику придется сыграть справа

Наши за границей

В одном из спаррингов тренер отрядил украинца на правый фланг

Тренер Челси:  Может случиться такое, что Мудрику придется сыграть справа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал, почему в одном из недавних спаррингов спаррингов использовал украинского вингера Михаила Мудрика не на левом фланге, а на правом.

"В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть.

Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа", - рассказал Мареска.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
06.08.2024 в 18:14
Та хоч у воротах, Аби тільки грав "Мишко" ,
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
06.08.2024 в 18:14
Та хоч у воротах, Аби тільки грав "Мишко" ,
Ответить
0
0

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