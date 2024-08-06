Тренер Челси:  Может случиться такое, что Мудрику придется сыграть справа

Главный тренер лондонского " Челси " Энцо Мареска рассказал, почему в одном из недавних спаррингов спаррингов использовал украинского вингера Михаила Мудрика не на левом фланге, а на правом.

"В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть.

Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа", - рассказал Мареска.