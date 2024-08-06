Михайличенко: Всегда, как приезжал из Украины в Рейнджерс, привозил с собой водку и черную икру

Легендарный украинский полузащитник Алексей Михайличенко вспомнил времена, когда уже на закате своей карьеры он играл за "Рейнджерс" и связанные с этим интересные моменты.

– Через три года после вашего прихода "Рейнджерс" подписал Брайана Лаудрупа, а затем Пола Гаскойна. Какие отношения у вас с ними были?

– Очень хорошие! Лаудруп всегда смотрел на меня, как на старшего товарища. Однажды он меня спросил, где лучше уехать отдохнуть в отпуск. Я ему порекомендовал курорт Puente Romano в Марбелье, где мы часто отдыхали с Кузнецовым. Он вернулся довольным и очень благодарил меня за рекомендацию. Лаудруп – классный игрок и порядочный человек.

Гаскойн – это человек-оркестр. Когда он только заходит, уже начинаешь смеяться.

– Не угощали Лаудрупа и Ко салом или водкой?

– Я всегда, как приезжал из Украины, привозил с собой водку и черную икру. Партнеры по "Рейнджерс" не выдержали и говорят: "Хватит уже возить, мы такое не едим!" ( смеется). Вот Виалли в "Сампдории" просил меня привезти чёрную икру, ему понравилось.

– Пиво с Гаскойном не пили, он ведь любитель этого напитка?

– Лично с ним – нет. Но мы часто собирались по всей команде вместе с тренерским штабом на обед и могли выпить пива. Это было нормально. Стоим однажды с Кузнецовым в ресторане и ко мне подходит ассистент главного тренера Арчи Нокс: "Ченкс (так он меня называл), пиво будешь?". – "Буду". Он приносит мне бутылку. Я взглянул на нее и говорю: "Я такое не пью". Нокс сразу: "Не проблема, я сейчас поменяю". Приносит другую. Кузнецов в шоке стоит: "Ты представляешь, что было бы, если ты такое Лобановскому или Пузачу сказал?".

Еще вспомнил любопытную историю.

– Ану, а ну.

– Однажды на Рождество Уолтер Смит и Арчи Нокс собрали команду на тренировку. Мы все стоим недовольные, ворчим: "Какая тренировка на Рождество? Мячи брать?". Арчи говорит: "Я уже взял". Мы выходим на поле, а там стоит большое ведро со льдом, в котором шесть бутылок шампанского. Всем раздали стаканы, разлили напиток и мы пошли вокруг поля, попивая шампанское.

После круга Арчи говорит: "Ну что, все – тренировка закончилась?". Вся команда хором: "Нет, коуч, давайте еще". Снова разлили и ушли. Атмосфера была супер!

– Где вы жили в Глазго?

– Клуб снимал нам жилье за ​​городом. Моими соседями были Иан Дюррант и Олег Кузнецов. Недалеко от нас был итальянский ресторан, владелец которого был фанатом "Рейнджерс" и обожал меня. Когда бы я туда не пришел, столик для меня был всегда, даже если мест не было. Так что в свободное время мне было куда пойти.