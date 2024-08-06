Анчелотти провел беседу с Луниным, на которой пытался убедить вратаря остаться в Реале
И снова неопределенность с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Будущее украинского вратаря "
Тем не менее, как сообщает El Nacional, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти хочет чтобы украинец остался и недавно провел личную беседу с Луниным, на которой пытался убедить игрока остаться в "Реале".
Карло осознает, насколько важно иметь двух надежных вратарей в сезоне, который очень длинный и в котором могут случаться неудачи. Впрочем, украинец осознает, что конкурировать с Куртуа очень трудно, какой бы высокий уровень он ни демонстрировал. В случае ухода украинца Анчелотти хочет, чтобы его заменил Кепа.
Также издание отмечает, что у Лунина есть предложения от нескольких клубов АПЛ и Серии А.
Напомним, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне украинец провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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