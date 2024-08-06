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Анчелотти провел беседу с Луниным, на которой пытался убедить вратаря остаться в Реале

Наши за границей
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И снова неопределенность с Луниным

Анчелотти провел беседу с Луниным, на которой пытался убедить вратаря остаться в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Новина українською

Будущее украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина в мадридском клубе все еще не определено. Как известно, у Андрея есть предложения от других клубов, но и есть предложение "Реала" по новому контракту, по которому впрочем, украинцу снова придется довольствоваться вторым номером в команде после Тибо Куртуа.

Тем не менее, как сообщает El Nacional, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти хочет чтобы украинец остался и недавно провел личную беседу с Луниным, на которой пытался убедить игрока остаться в "Реале".

Карло осознает, насколько важно иметь двух надежных вратарей в сезоне, который очень длинный и в котором могут случаться неудачи. Впрочем, украинец осознает, что конкурировать с Куртуа очень трудно, какой бы высокий уровень он ни демонстрировал. В случае ухода украинца Анчелотти хочет, чтобы его заменил Кепа.

Также издание отмечает, что у Лунина есть предложения от нескольких клубов АПЛ и Серии А.

Напомним, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне украинец провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 18:25
Карлито, а ты уверен что с Луниным говорил, может с Луниной? Она же судьбу решает по ходу
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 18:25
Карлито, а ты уверен что с Луниным говорил, может с Луниной? Она же судьбу решает по ходу
Ответить
0
1

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