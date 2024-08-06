Анчелотти провел беседу с Луниным, на которой пытался убедить вратаря остаться в Реале

Будущее украинского вратаря " Реала " Андрея Лунина в мадридском клубе все еще не определено. Как известно, у Андрея есть предложения от других клубов, но и есть предложение "Реала" по новому контракту, по которому впрочем, украинцу снова придется довольствоваться вторым номером в команде после Тибо Куртуа.

Тем не менее, как сообщает El Nacional, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти хочет чтобы украинец остался и недавно провел личную беседу с Луниным, на которой пытался убедить игрока остаться в "Реале".

Карло осознает, насколько важно иметь двух надежных вратарей в сезоне, который очень длинный и в котором могут случаться неудачи. Впрочем, украинец осознает, что конкурировать с Куртуа очень трудно, какой бы высокий уровень он ни демонстрировал. В случае ухода украинца Анчелотти хочет, чтобы его заменил Кепа.

Также издание отмечает, что у Лунина есть предложения от нескольких клубов АПЛ и Серии А.

Напомним, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне украинец провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.