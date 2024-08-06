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Мудрик: Самый быстрый игрок Челси? Думаю, это я!

Наши за границей
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Наверное, с этим утверждением тяжело спорить

Мудрик: Самый быстрый игрок Челси? Думаю, это я!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

23-летний украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик ответил на вопрос, кто самый быстрый игрок в команде.

"По моему мнению, это я. У нас на самом деле много быстрых футболистов в команде. Например, Армандо Броя и Мало Гюсто, оба быстрые, но не настолько, как я", – рассказал Мудрик.

Напомним, что в прошлом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" во всех турнирах 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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