Мудрик: Самый быстрый игрок Челси? Думаю, это я!

23-летний украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик ответил на вопрос, кто самый быстрый игрок в команде.

"По моему мнению, это я. У нас на самом деле много быстрых футболистов в команде. Например, Армандо Броя и Мало Гюсто, оба быстрые, но не настолько, как я", – рассказал Мудрик.

Напомним, что в прошлом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" во всех турнирах 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.