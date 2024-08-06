Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО
Теперь Алекс будет играть под номером 17
arsenal.com
Украинский левый защитник "
Раньше игровым номером Зинченко в "Арсенале" был 35-й, теперь же украинец взял себе №17.
Ранее под 17 номером у "канониров" играл португалец Седрик Соареш, который летом покинул команду.
Отметим, что в сборной Украины Зинченко с 2017 играет под 17-м номером.
В прошлом сезоне Алекс провел за "Арсенал" 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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06.08.2024 в 18:13
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