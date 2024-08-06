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Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО

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Теперь Алекс будет играть под номером 17

Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО

arsenal.com

Новина українською

Украинский левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко перед началом нового сезона сменил свой игровой номер в команде.

Раньше игровым номером Зинченко в "Арсенале" был 35-й, теперь же украинец взял себе №17.

Ранее под 17 номером у "канониров" играл португалец Седрик Соареш, который летом покинул команду.

Отметим, что в сборной Украины Зинченко с 2017 играет под 17-м номером.

В прошлом сезоне Алекс провел за "Арсенал" 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО - изображение 1
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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
06.08.2024 в 18:13
команду треба змінювати, а не номер, трішки переплутав
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2
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
06.08.2024 в 18:13
команду треба змінювати, а не номер, трішки переплутав
Ответить
0
2

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