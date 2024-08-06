Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО

Украинский левый защитник " Арсенала " Александр Зинченко перед началом нового сезона сменил свой игровой номер в команде.

Раньше игровым номером Зинченко в "Арсенале" был 35-й, теперь же украинец взял себе №17.

Ранее под 17 номером у "канониров" играл португалец Седрик Соареш, который летом покинул команду.

Отметим, что в сборной Украины Зинченко с 2017 играет под 17-м номером.

В прошлом сезоне Алекс провел за "Арсенал" 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.