Зинченко: 17 номер — очень особенный для меня. Всегда просил его в сборной Украины

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, почему перед началом нового сезона он решил сменить номер с 35-го на 17-ый

"Номер 17 — это очень особенный номер для меня. Это был номер, который я носил, будучи молодым игроком, и я всегда просил 17, играя за сборную Украины.

Поскольку 17-й номер был свободен после ухода Седрика, я спросил, могу ли я его поменять, и благодарне всем в клубе за поддержку.

Также очень важно сказать, что если кто-то купил новую футболку этого сезона напрямую в клубе с моим именем и 35 на ней, они могут обменять ее на мой новый номер", - рассказал Зинченко.