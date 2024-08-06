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Зинченко: 17 номер — очень особенный для меня. Всегда просил его в сборной Украины

Наши за границей
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Алекс сменил номер в Арсенале

Зинченко: 17 номер — очень особенный для меня. Всегда просил его в сборной Украины

arsenal.com

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, почему перед началом нового сезона он решил сменить номер с 35-го на 17-ый

"Номер 17 — это очень особенный номер для меня. Это был номер, который я носил, будучи молодым игроком, и я всегда просил 17, играя за сборную Украины.

Поскольку 17-й номер был свободен после ухода Седрика, я спросил, могу ли я его поменять, и благодарне всем в клубе за поддержку.

Также очень важно сказать, что если кто-то купил новую футболку этого сезона напрямую в клубе с моим именем и 35 на ней, они могут обменять ее на мой новый номер", - рассказал Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон
Опубликовал: Михаил Черныш
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