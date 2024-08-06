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The Athletic: Лунин рассматривает вариант ухода из Реала, но сейчас по нему нет конкретных предложений

Наши за границей
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Все в Реале в режиме ожидания

The Athletic: Лунин рассматривает вариант ухода из Реала, но сейчас по нему нет конкретных предложений

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ситуация с будущим украинского голкипера "Реала" в мадридском клубе остается неопределенной.

Как пишет The Athletic, украинец еще сам не определился со своим будущим. С одной стороны, он не исключает вариантов перехода, но с другой – конкретных предложений у него пока нет.

В "Реале" же пока готовы ждать. В новом сезоне основным остается Тибо Куртуа, поэтому клуб может занять выжидательную позицию в отношении украинца. Мадридцы ожидают решение Лунина, а также достойных предложений за украинского кипера.

Также в режиме ожидания остается и Кепа Аррисабалага, который хочет вернуться в "Реал" и готов быть резервистом Куртуа, если Лунин покинет команду.

Впрочем, так как контракт Андрея рассчитан до лета 2025 года, время до начала сезона у всех еще есть.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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