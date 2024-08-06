Алексей Михайличенко: После перехода в Рейнджерс я попал как в Динамо-2

Легендарный украинский полузащитник Алексей Михайличенко вспомнил былые времена, когда он переходил из итальянской "Сампдории" в шотландский "Рейнджерс".

— Давайте теперь поговорим о вашем периоде в Шотландии. Как произошел ваш переход из "Сампдории" в "Рейнджерс"?

— Переговоры между клубами были очень тяжелые. Мой переход — это один из самых громких трансферов в Великобритании. За меня заплатили около 2.8 миллионов фунтов, в то время это были огромные деньги. "Рейнджерс" тогда был самым богатым клубом Великобритании и мог себе позволить такой трансфер.

Мне уже было 28 лет, и когда я понял, что "Сампдория" на меня не рассчитывает, то сразу согласился на переход в "Рейнджерс". И ни разу об этом не пожалел!

Я попал как в "Динамо-2"!

— Неужели у "Рейнджерс" уровень резервного состава?!

— Нет, не в том смысле. В шотландском клубе были такие же очень теплые отношения и отношения со всеми. И "Рейнджерс", как и "Динамо", — клуб-победитель. Это для меня вторая самая родная команда в карьере.

Знаете, в чем была сила "Динамо"? Да, в киевской команде играли великие игроки, но прежде всего сила команды заключалась в отношениях. Мы никогда не завидовали успехам друг друга, а всегда помогали. В "Рейнджерс" была такая же атмосфера.

— Когда вы переходили в "Рейнджерс", там уже играл Олег Кузнецов.

— Олег мне очень помог в адаптации, потому что сначала я не знал ни одного слова на английском. Хотя в Шотландии специфический акцент и язык Дюрранта и Маккойста я не понимал, даже когда выучил английский (смеется).

— Каким был тренировочный процесс в "Рейнджерс" по сравнению с "Динамо"?

— Для меня это был курорт по сравнению с "Динамо". "Рейнджерс" — это лучшая команда, чтобы заканчивать карьеру (смеется). Сборы были очень тяжелые, в первый день чуть ли не тесты Купера бегали, а потом в течение сезона тренировки были не такие интенсивные, потому что очень много матчей. Если ты выдержал месяц сборов, то потом было очень легко: пробежки, ускорения, потом игра и отдых.

— В первый сезон вы стали лучшим игроком чемпионата Шотландии. Что вспоминаете из того периода?

— В матчах против "Селтика" было невероятное напряжение, потому что это непримиримый соперник "Рейнджерс". Я "кельтам" три мяча положил, но больше всего мне запомнилось дерби на Новый год, 31 декабря. В этот день проходит самое главное, новогоднее дерби. На "Селтик Парк" я отметился дублем, еще один гол забил Кузнецов, мы выиграли — 4:2.

Главный тренер "Рейнджерс" Уолтер Смит после матча сказал: "Да, украинцев неделю не трогать! Пусть делают, что хотят. Они заслужили". Классный был дядя и отличный специалист, царство ему небесное.