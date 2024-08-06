  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик "порешал" проблемы с визой и присоединится к Роме на сборе в Великобритании
В тренде

Довбик "порешал" проблемы с визой и присоединится к Роме на сборе в Великобритании

Наши за границей

Виза в Британию - не просто так

Довбик "порешал" проблемы с визой и присоединится к Роме на сборе в Великобритании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский новичок "Ромы" Артем Довбик решил свои проблемы с визой и сегодня вечером должен присоединиться к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Великобритании.

Читайте такжеВ Жироне обиделись на Довбика, который назвал ее "маленьким клубом"

Также это касается и Эльдора Шомуродова.

Изначально оба игрока не могли приехать из-за проблем с визами. Сейчас эти проблемы уже разрешены.

Довбик недавно перешел в "Рому" из "Жироны". Шомуродов в прошлом сезоне играл в аренде за "Кальяри".

По теме
yellow-arrow
Алексей Михайличенко: После перехода в Рейнджерс я попал как в Динамо-2
yellow-arrow
The Athletic: Лунин рассматривает вариант ухода из Реала, но сейчас по нему нет конкретных предложений
yellow-arrow
Зинченко: 17 номер — очень особенный для меня. Всегда просил его в сборной Украины
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LaRoma24.it
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости