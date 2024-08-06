Довбик "порешал" проблемы с визой и присоединится к Роме на сборе в Великобритании

Украинский новичок "Ромы" Артем Довбик решил свои проблемы с визой и сегодня вечером должен присоединиться к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Великобритании.

Также это касается и Эльдора Шомуродова.

Изначально оба игрока не могли приехать из-за проблем с визами. Сейчас эти проблемы уже разрешены.

Довбик недавно перешел в "Рому" из "Жироны". Шомуродов в прошлом сезоне играл в аренде за "Кальяри".