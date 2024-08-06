Довбик "порешал" проблемы с визой и присоединится к Роме на сборе в Великобритании
Виза в Британию - не просто так
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский новичок "Ромы" Артем Довбик решил свои проблемы с визой и сегодня вечером должен присоединиться к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Великобритании.
Также это касается и Эльдора Шомуродова.
Изначально оба игрока не могли приехать из-за проблем с визами. Сейчас эти проблемы уже разрешены.
Довбик недавно перешел в "Рому" из "Жироны". Шомуродов в прошлом сезоне играл в аренде за "Кальяри".
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Источник:LaRoma24.it
Опубликовал: Михаил Черныш
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