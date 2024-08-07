Реал завершил свой американский тур, Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку
Мадридская команда возвращается в Европу
instagram.com/lunin_andrey
Мадридский "Реал" завершил свой американский тур товарищеским матчем с "Челси" (2:1), в котором второй тайм за "сливочных" сыграл украинский кипер Андрей Лунин.
После поединка Андрей поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Мы завершили тур победой.
Благодарю болельщиков "Реала" за поддержку в каждом матче", - написал Лунин в инстаграме.
Напомним, что 14 августа "Реал" проведет свой первый официальный поединок в сезоне – матч за Суперкубок УЕФА с "Аталантой".
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