Реал завершил свой американский тур, Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку

Мадридский "Реал" завершил свой американский тур товарищеским матчем с "Челси" (2:1), в котором второй тайм за "сливочных" сыграл украинский кипер Андрей Лунин.

После поединка Андрей поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Мы завершили тур победой. Благодарю болельщиков "Реала" за поддержку в каждом матче", - написал Лунин в инстаграме.

Напомним, что 14 августа "Реал" проведет свой первый официальный поединок в сезоне – матч за Суперкубок УЕФА с "Аталантой".