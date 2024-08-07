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Реал завершил свой американский тур, Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку

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Мадридская команда возвращается в Европу

Реал завершил свой американский тур, Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Мадридский "Реал" завершил свой американский тур товарищеским матчем с "Челси" (2:1), в котором второй тайм за "сливочных" сыграл украинский кипер Андрей Лунин.

После поединка Андрей поблагодарил болельщиков за поддержку.

Читайте такжеЛунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча

"Мы завершили тур победой.

Благодарю болельщиков "Реала" за поддержку в каждом матче", - написал Лунин в инстаграме.

Напомним, что 14 августа "Реал" проведет свой первый официальный поединок в сезоне – матч за Суперкубок УЕФА с "Аталантой".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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