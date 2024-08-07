Трабзонспор официально заявил Батагова на чемпионат Турции. ФОТО

"Трабзонспор" официально заявил украинского защитника Арсения Батагова на чемпионат Турции сезона 2024/25.

Профиль игрока уже появился на сайте федерации футбола Турции.

Отмечается, что контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Читайте также Лидер Зари стал игроком Трабзонспора - Transfermarkt

Также турецкие СМИ пишут о том, что официально клуб представит сегодня вечером. Также турки будут пытаться включить Батагова в заявку уже на матч Лиги Европы против венского Рапида в четверг.

Напомним, что по данным Transfermarkt турки заплатили "Заре" за игрока 1,8 миллиона евро.

Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 11 августа выездным матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.