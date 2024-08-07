Трабзонспор официально заявил Батагова на чемпионат Турции. ФОТО
Профиль игрока появился в заявке команды на сайте турецкой федерации
Фото: УАФ
"Трабзонспор" официально заявил украинского защитника Арсения Батагова на чемпионат Турции сезона 2024/25.
Профиль игрока уже появился на сайте федерации футбола Турции.
Отмечается, что контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Также турецкие СМИ пишут о том, что официально клуб представит сегодня вечером. Также турки будут пытаться включить Батагова в заявку уже на матч Лиги Европы против венского Рапида в четверг.
Напомним, что по данным Transfermarkt турки заплатили "Заре" за игрока 1,8 миллиона евро.
Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 11 августа выездным матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Михайличенко: Всегда, как приезжал из Украины в Рейнджерс, привозил с собой водку и черную икру
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1