Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО

Лондонский "Арсенал" на домашней стадионе "Эмирейтс" проводит товарищеский матч с "Байером".

В стартовом составе лондонцев традиционно слева в защите вышел украинец Александр Зинченко и уже на 8-й минуте открыл счет.

Украинец сам начал атаку и сам ее и завершил. Александр отдал передачу по левому флангу на Хаверца, а затем Кай сбросил мяч под удар Зинченко. Получилось очень точно.

А еще через минуту канониры удвоили счет – и снова после ассиста Хаверца забил Троссард.

2:0 к 35-й минуте матча.

