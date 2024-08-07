Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО
Арсенал играет товарищеский матч с Байером
фото из свободных источников
Лондонский "Арсенал" на домашней стадионе "Эмирейтс" проводит товарищеский матч с "Байером".
В стартовом составе лондонцев традиционно слева в защите вышел украинец Александр Зинченко и уже на 8-й минуте открыл счет.
Украинец сам начал атаку и сам ее и завершил. Александр отдал передачу по левому флангу на Хаверца, а затем Кай сбросил мяч под удар Зинченко. Получилось очень точно.
А еще через минуту канониры удвоили счет – и снова после ассиста Хаверца забил Троссард.
2:0 к 35-й минуте матча.
WHAT A HIT!— Arsenal (@Arsenal) August 7, 2024
The Gunners are looking good ????
Watch live on https://t.co/4KJlfKWFh1 ????
???? 2-0 ⚫️ (29)
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