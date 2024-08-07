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Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО

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Арсенал играет товарищеский матч с Байером

Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" на домашней стадионе "Эмирейтс" проводит товарищеский матч с "Байером".

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В стартовом составе лондонцев традиционно слева в защите вышел украинец Александр Зинченко и уже на 8-й минуте открыл счет.

Украинец сам начал атаку и сам ее и завершил. Александр отдал передачу по левому флангу на Хаверца, а затем Кай сбросил мяч под удар Зинченко. Получилось очень точно.

А еще через минуту канониры удвоили счет – и снова после ассиста Хаверца забил Троссард.

2:0 к 35-й минуте матча.

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