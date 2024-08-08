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Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО

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Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку

Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче с "Реалом" (1:2)

В этом поединке украинец вышел на замену на 58-й минуте.

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"Всегда цените настоящих болельщиков", – написал Мудрик в Инстаграме.

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Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
08.08.2024 в 00:26
Красиво Михайле, браво! Тепер слід відповісти на полі!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
08.08.2024 в 00:26
Красиво Михайле, браво! Тепер слід відповісти на полі!
Ответить
0
0

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