Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче с "Реалом" (1:2)
В этом поединке украинец вышел на замену на 58-й минуте.
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"Всегда цените настоящих болельщиков", – написал Мудрик в Инстаграме.
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08.08.2024 в 00:26
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