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Зинченко: Я доволен своим голом, но, побеждать в каждой игре - это самое важное

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Украинец отреагировал на свой гол в ворота "Байера"

Зинченко: Я доволен своим голом, но, побеждать в каждой игре - это самое важное

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы и своего забитого гола в ворота "Байера" (4:1) в товарищеском матче.

"Я доволен своим голом, но, очевидно, побеждать в каждой игре - это самое важное, и в индивидуальном плане также.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Это был действительно тяжелый сезон для меня, поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть эту уверенность в себе, а также любовь болельщиков.

Это был потрясающий результат. Есть еще много вещей, которые нужно улучшить, как индивидуально, так и коллективно, но это было удивительное выступление", - отметил Зинченко.

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Источник:
Arsenal Buzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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