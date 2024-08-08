Зинченко: Я доволен своим голом, но, побеждать в каждой игре - это самое важное

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы и своего забитого гола в ворота "Байера" (4:1) в товарищеском матче.

"Я доволен своим голом, но, очевидно, побеждать в каждой игре - это самое важное, и в индивидуальном плане также.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Это был действительно тяжелый сезон для меня, поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть эту уверенность в себе, а также любовь болельщиков.

Это был потрясающий результат. Есть еще много вещей, которые нужно улучшить, как индивидуально, так и коллективно, но это было удивительное выступление", - отметил Зинченко.