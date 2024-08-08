Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Наставник "канониров" - о задачах украинца
Фото: Arsenal
Главный тренер "Арсенала" Миккель Артета рассказал о том, какую роль в команде в новом сезоне будет выполнять украинец Александр Зинченко.
"Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное - это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли.
Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Gican85 (Киев)
08.08.2024 в 10:18
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