Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Миккель Артета рассказал о том, какую роль в команде в новом сезоне будет выполнять украинец Александр Зинченко.

"Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное - это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли.

Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".