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Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне

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Наставник "канониров" - о задачах украинца

Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне

Фото: Arsenal

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Миккель Артета рассказал о том, какую роль в команде в новом сезоне будет выполнять украинец Александр Зинченко.

"Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное - это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли.

Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.08.2024 в 10:18
А еще он будет официальной Зиной по комментариям после конференций
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
08.08.2024 в 10:18
А еще он будет официальной Зиной по комментариям после конференций
Ответить
0
0

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