"Уверен, что он очень сильный центрфорвард", - защитник Ромы расхвалил Довбика

Центрбек "Ромы" Эван Н'Дика поделился впечатлениями от работы с новичками команды, в том числе и с украинским форвардом Артемом Довбиком.

"Пока что я провел с ним лишь 2-3 тренировки, но этого было достаточно, чтобы я мог сказать, что это очень сильный центрфорвард. Я в этом уверен.

Это касается и других наших новичков – Энцо Ле Фе и Матиаса Соуле. Это также сильные и техничные футболисты. Я уверен, что они помогут нам выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы помогаем им адаптироваться", - сказал Н'Дика.