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"Уверен, что он очень сильный центрфорвард", - защитник Ромы расхвалил Довбика

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Артем постепенно втирается в коллектив

"Уверен, что он очень сильный центрфорвард", - защитник Ромы расхвалил Довбика

instagram.com/officialasroma

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Центрбек "Ромы" Эван Н'Дика поделился впечатлениями от работы с новичками команды, в том числе и с украинским форвардом Артемом Довбиком.

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"Пока что я провел с ним лишь 2-3 тренировки, но этого было достаточно, чтобы я мог сказать, что это очень сильный центрфорвард. Я в этом уверен.

Это касается и других наших новичков – Энцо Ле Фе и Матиаса Соуле. Это также сильные и техничные футболисты. Я уверен, что они помогут нам выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы помогаем им адаптироваться", - сказал Н'Дика.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" этим летом за 30,5 млн евро и подписал с римским клубом контракт на 5 лет.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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