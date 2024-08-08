"Уверен, что он очень сильный центрфорвард", - защитник Ромы расхвалил Довбика
Артем постепенно втирается в коллектив
instagram.com/officialasroma
Центрбек "Ромы" Эван Н'Дика поделился впечатлениями от работы с новичками команды, в том числе и с украинским форвардом Артемом Довбиком.
"Пока что я провел с ним лишь 2-3 тренировки, но этого было достаточно, чтобы я мог сказать, что это очень сильный центрфорвард. Я в этом уверен.
Это касается и других наших новичков – Энцо Ле Фе и Матиаса Соуле. Это также сильные и техничные футболисты. Я уверен, что они помогут нам выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы помогаем им адаптироваться", - сказал Н'Дика.
Напомним, что Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" этим летом за 30,5 млн евро и подписал с римским клубом контракт на 5 лет.
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