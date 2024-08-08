Зинченко: Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы и своего забитого гола в ворота "Байера" (4:1) в товарищеском матче.

"Сыграли хороший матч, порадовали болельщиков. Сменил номер на удачу? Будем надеяться, что удача придет. Скрестил пальцы. 17-й – особенный номер для меня, я с молодежных команд выступал под этим номером и теперь вернул его.

Доволен, что сразу забил и буду пытаться как можно лучше делать свою работу. Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше", – сказал Зинченко.