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Зинченко: Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше

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Алекс забил гол в спарринге с Байером

Зинченко: Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше

фото из свободных источников

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы и своего забитого гола в ворота "Байера" (4:1) в товарищеском матче.

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"Сыграли хороший матч, порадовали болельщиков. Сменил номер на удачу? Будем надеяться, что удача придет. Скрестил пальцы. 17-й – особенный номер для меня, я с молодежных команд выступал под этим номером и теперь вернул его.

Доволен, что сразу забил и буду пытаться как можно лучше делать свою работу. Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше", – сказал Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон
Опубликовал: Михаил Черныш
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