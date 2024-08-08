Цыганков вернулся к индивидуальным тренировкам

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в составе сборной Украины на Евро.

Впрочем, пока что украинец работает индивидуально, а не в общей группе.

Также отмечается, что сегодня вечером команда отправится в Англию, где проведет два товарищеских матча.