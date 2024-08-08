Цыганков вернулся к индивидуальным тренировкам
Хавбек получил травму на Евро-2024
Фото: ФК Жирона
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в составе сборной Украины на Евро.
Впрочем, пока что украинец работает индивидуально, а не в общей группе.
Также отмечается, что сегодня вечером команда отправится в Англию, где проведет два товарищеских матча.
Ранее была информация, что украинец из-за травмы,
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Источник:Instagram Жирони
Опубликовал: Михаил Черныш
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