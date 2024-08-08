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Цыганков вернулся к индивидуальным тренировкам

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Хавбек получил травму на Евро-2024

Цыганков вернулся к индивидуальным тренировкам

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в составе сборной Украины на Евро.

Впрочем, пока что украинец работает индивидуально, а не в общей группе.

Также отмечается, что сегодня вечером команда отправится в Англию, где проведет два товарищеских матча.

Ранее была информация, что украинец из-за травмы, вероятно, пропустит стартовый тур нового сезона чемпионата Испании. Напомним, что сезон для "Жироны" начнется 15 августа матчем Ла Лиги против "Бетиса".

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Instagram Жирони
Опубликовал: Михаил Черныш
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