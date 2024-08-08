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Эдегор: Райс - машина, Хаверц - гол, Зинченко - Месси

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Обновлено

Интересный блиц-опрос для капитана Арсенала

Эдегор: Райс - машина, Хаверц - гол, Зинченко - Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор в своеобразном блиц-опросе одним словом охарактеризовал своих партнёров по команде.

– Габриэл Магальяес?

– Зверь.

- Букайо Сака?

- Звездный мальчик.

– Мартин Эдегор?

- Я.

– Габриэл Жезус?

- Крак (крутой футболист – прим.).

– Деклан Райс?

- Машина.

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– Габриэл Мартинелли?

- Скорость.

– Эдвард Нкетиа?

– Сила.

– Уильям Салиба?

– Роллс-Ройс.

– Кай Хаверц?

- Гол.

– Александр Зинченко?

- Месси.

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