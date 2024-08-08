Эдегор: Райс - машина, Хаверц - гол, Зинченко - Месси
Интересный блиц-опрос для капитана Арсенала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "
– Габриэл Магальяес?
– Зверь.
- Букайо Сака?
- Звездный мальчик.
– Мартин Эдегор?
- Я.
– Габриэл Жезус?
- Крак (крутой футболист – прим.).
– Деклан Райс?
- Машина.
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– Габриэл Мартинелли?
- Скорость.
– Эдвард Нкетиа?
– Сила.
– Уильям Салиба?
– Роллс-Ройс.
– Кай Хаверц?
- Гол.
– Александр Зинченко?
- Месси.
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