Яремчук сыграл в спарринге против клуба АПЛ: выход украинца на поле не спас Олимпиакос от поражения

8 августа состоялся товарищеский матч между греческим "Олимпиакосом" и английским "Ноттингем Форест". Украинский форвард Роман Яремчук, который этим летом перешел в команду из Пирея, принял участие в этом спарринге.

Украинец начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 71-й минуте. Счет на тот момент был 1:4 в пользу англичан.

Впрочем, "Олимпиакос" не сдался и под конец матча сумел отквитать два гола. Но спастись от поражения грекам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу представителя АПЛ - "Ноттингем Форест" со счетом 4:3.