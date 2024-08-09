Яремчук сыграл в спарринге против клуба АПЛ: выход украинца на поле не спас Олимпиакос от поражения
Украинец вышел на замену
Фото: Olympiacos FC
8 августа состоялся товарищеский матч между греческим "Олимпиакосом" и английским "Ноттингем Форест". Украинский форвард Роман Яремчук, который этим летом перешел в команду из Пирея, принял участие в этом спарринге.
Украинец начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 71-й минуте. Счет на тот момент был 1:4 в пользу англичан.
Впрочем, "Олимпиакос" не сдался и под конец матча сумел отквитать два гола. Но спастись от поражения грекам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу представителя АПЛ - "Ноттингем Форест" со счетом 4:3.
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Источник:Olympiacos
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Виталий1981 (Україна)
09.08.2024 в 11:31
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