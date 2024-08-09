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Довбик: Я не новый Лукаку, я – Довбик

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Украинец отреагировал на сравнение с экс-форвардом римлян

Довбик: Я не новый Лукаку, я – Довбик

Фото: asroma.com

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик прокомментировал то, что его сравнивают с экс-нападающим римского клуба Ромелу Лукаку.

- В "Роме" выступал Лукаку. Этот факт на тебя давит?

- Ромелу - один из лучших центрфорвардов Европы. Но я не новый Лукаку, а Артем Довбик. Я хочу делать все, что в моих силах, и чтобы люди ценили меня за то, что я могу делать, - сказал Довбик для La Gazzetta dello Sport.

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Ромелу Лукаку Артем Довбик Рома
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
09.08.2024 в 12:29
То, шо ты довбик мы уже поняли.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
09.08.2024 в 12:29
То, шо ты довбик мы уже поняли.
Ответить
0
1

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