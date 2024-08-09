Довбик: Я не новый Лукаку, я – Довбик

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик прокомментировал то, что его сравнивают с экс-нападающим римского клуба Ромелу Лукаку.

- В "Роме" выступал Лукаку. Этот факт на тебя давит?

- Ромелу - один из лучших центрфорвардов Европы. Но я не новый Лукаку, а Артем Довбик. Я хочу делать все, что в моих силах, и чтобы люди ценили меня за то, что я могу делать, - сказал Довбик для La Gazzetta dello Sport.