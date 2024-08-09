Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову

"Жирона" ответила отказом на предложение в размере около 30 миллионов евро от неназванного клуба английской Премьер-лиги за Виктора Цыганкова. Об этом сообщает журналист Нил Сола со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, украинский вингер намерен остаться в каталонском клубе, и с нетерпением ждёт начало нового сезона.

Отмечается, что Цыганков уже восстановился после травмы и готовится к матчу 1-го тура Ла Лиги против "Бетиса".

Напомним, в сезоне 2023/24 Виктор отметился 8 голами и 7 ассистами в 34 матчах.