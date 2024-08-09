Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову
Вслед за Довбиком пока не уходит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" ответила отказом на предложение в размере около 30 миллионов евро от неназванного клуба английской Премьер-лиги за Виктора Цыганкова. Об этом сообщает журналист Нил Сола со ссылкой на Cadena SER.
По данным источника, украинский вингер намерен остаться в каталонском клубе, и с нетерпением ждёт начало нового сезона.
Отмечается, что Цыганков уже восстановился после травмы и готовится к матчу 1-го тура Ла Лиги против "Бетиса".
Напомним, в сезоне 2023/24 Виктор отметился 8 голами и 7 ассистами в 34 матчах.
El @GironaFC ha rebutjat en aquest mercat una oferta al voltant de 30M d'euros de la Premier League per Viktor Tsygankov.— Nil Solà (@Nilsola10) August 9, 2024
El futbolista AVUI vol quedar-se a Montilivi per afrontar aquesta temporada il·lusionant.
Ja ha superat la lesió i apunta al Villamarín.@QueThiJugues
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