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Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову

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Вслед за Довбиком пока не уходит

Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" ответила отказом на предложение в размере около 30 миллионов евро от неназванного клуба английской Премьер-лиги за Виктора Цыганкова. Об этом сообщает журналист Нил Сола со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, украинский вингер намерен остаться в каталонском клубе, и с нетерпением ждёт начало нового сезона.

Отмечается, что Цыганков уже восстановился после травмы и готовится к матчу 1-го тура Ла Лиги против "Бетиса".

Напомним, в сезоне 2023/24 Виктор отметился 8 голами и 7 ассистами в 34 матчах.

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Источник:
Nil Sola
Опубликовал: Александр Бураков
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