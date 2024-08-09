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Довбик - о переходе в Рому: Это правильный клуб для меня

Наши за границей

Украинец поделился своими мыслями

Довбик - о переходе в Рому: Это правильный клуб для меня

asroma.com

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, почему решил присоединиться к итальянскому клубу.

"Я решил присоединиться к "Роме" после разговора с Дэном Фридкиным (владельцем команды). Он произвел на меня хорошее впечатление, и заставил меня почувствовать себя важным, рассказав мне, чего он от меня ждет. Но также я говорил с Де Росси и Гизольфи (директор "Ромы"). Это было важно.

"Рома" - это правильный клуб для меня. У них есть амбиции и голод. А еще есть хороший стадион и фантастические болельщики".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 16:59
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 16:59
Время покажет...
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Brian Cohen (Дніпро)
09.08.2024 в 17:01
Без цигана і ні туди, і ні сюди.
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