Довбик - о переходе в Рому: Это правильный клуб для меня

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, почему решил присоединиться к итальянскому клубу.

"Я решил присоединиться к "Роме" после разговора с Дэном Фридкиным (владельцем команды). Он произвел на меня хорошее впечатление, и заставил меня почувствовать себя важным, рассказав мне, чего он от меня ждет. Но также я говорил с Де Росси и Гизольфи (директор "Ромы"). Это было важно.

"Рома" - это правильный клуб для меня. У них есть амбиции и голод. А еще есть хороший стадион и фантастические болельщики".