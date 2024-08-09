Довбик: Пичичи - это трофей, который придает мне еще больше уверенности

Украинский новичок "Ромы" Артём Довбик ответил на вопрос о влиянии на него победы в бомбардирской гонке чемпионата Испании в сезоне 2023/24.

"Пичичи" - это трофей, который придает мне еще больше уверенности. Я должен поблагодарить "Жирону", моих товарищей по команде и тренера, который верил в меня. В начале сезона никто бы не поставил на то, что я его добьюсь, но я показал, что в футболе возможно все. Спасибо также моей семье.

"Андрей Шевченко? Я не разговаривал с ним до приезда в Италию, но когда он был моим тренером в национальной сборной, он всегда говорил мне, что мне нужно совершенствоваться физически и в движениях, если я хочу играть в одной из пяти лучших европейских лиг. Я принял его совет близко к сердцу и усердно работал", - приводит слова Довбика Gazzetta.