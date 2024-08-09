Эвертон – Рома: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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УАФ
10 августа пройдет товарищеский матч между клубами, которые представляют украинцы. Дома "Эвертон" будет принимать "Рому", в которых играют Виталий Миколенко и Артем Довбик соответственно.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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