Эвертон – Рома: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

10 августа пройдет товарищеский матч между клубами, которые представляют украинцы. Дома "Эвертон" будет принимать "Рому", в которых играют Виталий Миколенко и Артем Довбик соответственно.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.