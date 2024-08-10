Как Малиновский отдал ассист в кубковом матче
Удачный выход на замену
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/32 финала Кубка Италии "Дженоа" принимала дома середняка Серии В "Реджану". Несмотря на существенное преимущество хозяев, "грифоны" никак не могли забить.
На 61-й минуте на поле появился Руслан Малиновский. Уже на 65-й он сделал результативную передачу на Мессиаса и тот вывел генуэзцев вперед.
Для украинца это восьмой поединок в рамках турнира и пятое результативное действие. В футболке "Дженоа" полузащитник совершил третий ассист в 31-м поединке во всех соревнованиях.
CONSEGNA PIZZA PER GENOA!— Football Report (@FootballReprt) August 9, 2024
CHE GOL DI JUNIOR MESSIAS!!!
CHE GIOCATA DI RUSLAN MALINOVSKYI!!!
????️ @PushGoals pic.twitter.com/gAwXMzJznl
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