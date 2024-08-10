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Как Малиновский отдал ассист в кубковом матче

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Удачный выход на замену

Как Малиновский отдал ассист в кубковом матче

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1/32 финала Кубка Италии "Дженоа" принимала дома середняка Серии В "Реджану". Несмотря на существенное преимущество хозяев, "грифоны" никак не могли забить.

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На 61-й минуте на поле появился Руслан Малиновский. Уже на 65-й он сделал результативную передачу на Мессиаса и тот вывел генуэзцев вперед.

Для украинца это восьмой поединок в рамках турнира и пятое результативное действие. В футболке "Дженоа" полузащитник совершил третий ассист в 31-м поединке во всех соревнованиях.

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Источник:
Football Report
Опубликовал: Александр Симченко
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