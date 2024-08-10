Чеберко с Коламбусом прошел в следующий раунд Кубка лиг. Далее – встреча с Кривцовым

В рамках 1/16 Кубка лег "Коламбус Крю" победил "Спортинг Канзас Сити" со счетом 4:0. Один гол "черно-золотые" забили в первом тайме, еще три – после перерыва.

Украинский центральный защитник Евгений Чеберко появился на поле на 62-й минуте при счете 2:0. Третий раз за последние четыре матча он не выходит в стартовом составе.

В следующем раунде Кубка лег состоится украинское дерби. "Коламбус Крю" в 1/8 финала встретится с "Интером Майами", где выступает Сергей Кривцов. Он, кстати, матч 1/16 финала против "Торонто" (4:3) провел на скамье для запасных.

Этот поединок состоится 14 августа. Матч начнется в 23.00.