Украинский полузащитник Владислав Кочергин присоединится к агентству, которым владеют Зозуля и Коноплянка
Агентство Talented Вirds
Твіттер Ракува/Автор невідомий
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин присоединился к агентству Романа Зозули и Евгения Коноплянки.
Агентство Talented Birds объявило о заключении контракта с Кочергиным. Ранее интересы 28-летнего футболиста представлял Евгений Гусев.
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Среди других клиентов Talented Birds - Василий Кравец, Евгений Пасич, Игорь Когут, Денис Мирошниченко, Максим Третьяков, Владислав Великан, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный.
Напомним, Кочергин играет за польский "Ракув" с марта 2022 года. За прошлый сезон Кочергин сыграл в 3 матчах, не отметившись результативными действиями.
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Источник:Talented birds
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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