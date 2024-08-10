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Украинский полузащитник Владислав Кочергин присоединится к агентству, которым владеют Зозуля и Коноплянка

Наши за границей

Агентство Talented Вirds

Украинский полузащитник Владислав Кочергин присоединится к агентству, которым владеют Зозуля и Коноплянка

Твіттер Ракува/Автор невідомий

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин присоединился к агентству Романа Зозули и Евгения Коноплянки.

Агентство Talented Birds объявило о заключении контракта с Кочергиным. Ранее интересы 28-летнего футболиста представлял Евгений Гусев.

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Среди других клиентов Talented Birds - Василий Кравец, Евгений Пасич, Игорь Когут, Денис Мирошниченко, Максим Третьяков, Владислав Великан, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный.

Напомним, Кочергин играет за польский "Ракув" с марта 2022 года. За прошлый сезон Кочергин сыграл в 3 матчах, не отметившись результативными действиями.

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Владислав Кочергин
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Источник:
Talented birds
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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