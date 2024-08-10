Ермачков – о переходе в Вердер: Шансы попасть в первую команду высокие
Рассказал о своем трансфере в немецкий клуб
Фото: Legioners.ua
Защитник бременского "Вердера" Иван Ермачков рассказал, почему решил перейти из "Вупперталя" в "Вердер".
Летом вы сменили "Вупперталь" на "Вердер". Расскажите больше о трансфере.
Я буду играть за вторую команду бременцев. Они играют в четвертом по силе дивизионе Германии. Там играют дубли первых команд Бундеслиги. Лига довольно неплохая. Там много талантливых игроков. В нашей группе есть вторые команды "Ганновера", "Гамбурга", "Санкт-Паули" и других клубов. Шансы попасть в первую команду высокие. Пока еще рано что-то загадывать. Я пока буду участвовать в тренировочном процессе. Они мной интересуются, они за мной наблюдают. На Евро было три скаута первой команды "Вердера". Они все видели.
Какие еще команды еще вами интересовались?
"Фрайбург" и "Шальке".
Почему выбрали именно "Вердер"?
Было больше конкретное предложение и возможность попасть в первую команду.
Насколько правда, что вы могли поехать на сборы с первой командой "Вердера", но выбрали сборную Украины и юношеский Евро?
Да. Я должен был ехать в Австрию. За неделю до сборов Дмитрий Станиславович позвонил и сказал, что я нужен сборной. Я не мог поступить по-другому.
В "Вердере" помнят такие фамилии, как Максимов и Скрипник?
Конечно. Меня даже называют "Скрипником". Я так же отдаюсь на поле.
Есть ли еще в системе бременцев украинские футболисты?
Много ребят в Академии на уровне детей 9-12 лет. Также есть братья Солидаренко. Один выступает за возрастную категорию U-15, а другой за U-14. Саша Ткаченко 2008 года рождения играет за команду 17-летних. Он подает большие надежды.
Вы уже два года в Германии. Как оцените для себя это время?
Прогресс. Детско-юношеский футбол в Германии самый сильный в мире. Поэтому большая конкуренция, возможность играть против сильных игроков, много нового. Все это помогает стать лучшим и прогрессировать.
Напомним, 19-летний Ермачков подписал с бременцами контракт сроком на два года с опцией продления еще на сезон. Сам игрок является воспитанником "Колоса".
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