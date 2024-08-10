Ермачков – о переходе в Вердер: Шансы попасть в первую команду высокие

Защитник бременского "Вердера" Иван Ермачков рассказал, почему решил перейти из "Вупперталя" в "Вердер".

Летом вы сменили "Вупперталь" на "Вердер". Расскажите больше о трансфере.

Я буду играть за вторую команду бременцев. Они играют в четвертом по силе дивизионе Германии. Там играют дубли первых команд Бундеслиги. Лига довольно неплохая. Там много талантливых игроков. В нашей группе есть вторые команды "Ганновера", "Гамбурга", "Санкт-Паули" и других клубов. Шансы попасть в первую команду высокие. Пока еще рано что-то загадывать. Я пока буду участвовать в тренировочном процессе. Они мной интересуются, они за мной наблюдают. На Евро было три скаута первой команды "Вердера". Они все видели.

Какие еще команды еще вами интересовались?

"Фрайбург" и "Шальке".

Почему выбрали именно "Вердер"?

Было больше конкретное предложение и возможность попасть в первую команду.

Насколько правда, что вы могли поехать на сборы с первой командой "Вердера", но выбрали сборную Украины и юношеский Евро?

Да. Я должен был ехать в Австрию. За неделю до сборов Дмитрий Станиславович позвонил и сказал, что я нужен сборной. Я не мог поступить по-другому.

В "Вердере" помнят такие фамилии, как Максимов и Скрипник?

Конечно. Меня даже называют "Скрипником". Я так же отдаюсь на поле.

Есть ли еще в системе бременцев украинские футболисты?

Много ребят в Академии на уровне детей 9-12 лет. Также есть братья Солидаренко. Один выступает за возрастную категорию U-15, а другой за U-14. Саша Ткаченко 2008 года рождения играет за команду 17-летних. Он подает большие надежды.

Вы уже два года в Германии. Как оцените для себя это время?

Прогресс. Детско-юношеский футбол в Германии самый сильный в мире. Поэтому большая конкуренция, возможность играть против сильных игроков, много нового. Все это помогает стать лучшим и прогрессировать.