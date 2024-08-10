Забарный – в старте Борнмута на спарринг против Жироны

В 19:15 прозвучит стартовый свисток контрольного поединка между "вишнями" и главной сенсацией прошлого сезона Ла Лиги.

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Илья Забарный вошел в список футболистов английской команды, которые выйдут на поле с первых минут. 21-летний защитник отыграл один тайм в спарринге с "Райо Вальекано" (1:0), а также провел весь матч против "Арсенала" (1:1, 4:5 по пенальти).

Виктор Цыганков пропустит очередную товарищескую встречу из-за болезни. Для каталонцев это будет уже шестой контрольный поединок этим летом.