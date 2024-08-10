  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный – в старте Борнмута на спарринг против Жироны
В тренде

Забарный – в старте Борнмута на спарринг против Жироны

Наши за границей

Цыганков пропустит товарищеский матч из-за болезни

Забарный – в старте Борнмута на спарринг против Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 19:15 прозвучит стартовый свисток контрольного поединка между "вишнями" и главной сенсацией прошлого сезона Ла Лиги.

Читайте такжеЗабарный сыграл один тайм в спарринге Борнмута с Райо Вальекано

Илья Забарный вошел в список футболистов английской команды, которые выйдут на поле с первых минут. 21-летний защитник отыграл один тайм в спарринге с "Райо Вальекано" (1:0), а также провел весь матч против "Арсенала" (1:1, 4:5 по пенальти).

Виктор Цыганков пропустит очередную товарищескую встречу из-за болезни. Для каталонцев это будет уже шестой контрольный поединок этим летом.

По теме
yellow-arrow
Миколенко против Довбика. Украинцы будут играть в спарринге Эвертон - Рома
yellow-arrow
Соболь провел очередной спарринг за Страсбург перед стартом Лиги 1
yellow-arrow
Русин начал сезон в Чемпионшипе. Украинец получил игровые минуты в первом туре
Борнмут Виктор Цыганков Жирона Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости