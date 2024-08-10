Забарный – в старте Борнмута на спарринг против Жироны
Цыганков пропустит товарищеский матч из-за болезни
Getty Images/Global Images Ukraine
В 19:15 прозвучит стартовый свисток контрольного поединка между "вишнями" и главной сенсацией прошлого сезона Ла Лиги.
Илья Забарный вошел в список футболистов английской команды, которые выйдут на поле с первых минут. 21-летний защитник отыграл один тайм в спарринге с "Райо Вальекано" (1:0), а также провел весь матч против "Арсенала" (1:1, 4:5 по пенальти).
Виктор Цыганков пропустит очередную товарищескую встречу из-за болезни. Для каталонцев это будет уже шестой контрольный поединок этим летом.
Today's team news. Let's go ???? pic.twitter.com/kqJDNOjTFs— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 10, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
- Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Реал объявил об уходе сына легендарного голкипера из клуба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн