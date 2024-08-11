Довбик: Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов любой ценой
Форвард определил амбиции клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский бомбардир считает, что "волки" должны выступать в главном евротурнире.
“Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду о них говорить".
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"Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов. Это очень важная цель, которую нужно достичь любой ценой. "Рома" отсутствует в этом турнире слишком долго", – подчеркнул нападающий.
В следующее воскресенье "Рома" будет играть на выезде против "Кальяри" в 1-м туре Серии А.
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Источник:La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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11.08.2024 в 20:16
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