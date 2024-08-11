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Довбик: Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов любой ценой

Наши за границей

Форвард определил амбиции клуба

Довбик: Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов любой ценой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский бомбардир считает, что "волки" должны выступать в главном евротурнире.

“Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду о них говорить".

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"Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов. Это очень важная цель, которую нужно достичь любой ценой. "Рома" отсутствует в этом турнире слишком долго", – подчеркнул нападающий.

В следующее воскресенье "Рома" будет играть на выезде против "Кальяри" в 1-м туре Серии А.

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Артем Довбик ФК Рома
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1 голосов
Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Loader (Днепр)
11.08.2024 в 20:16
Почалось. Всю жизнь за Рому.... Я приехал им помочь)))
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Комментарии 9
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Loader (Днепр)
11.08.2024 в 20:16
Почалось. Всю жизнь за Рому.... Я приехал им помочь)))
Ответить
1
2
Algrab (Костопiль)
11.08.2024 в 20:19
О, алкашня підтягнулася....Бракує лишень Монреальського Оленя...і все стадо в зборі....
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2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.08.2024 в 20:30
..ти з якої нори виліз , щур ?
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1
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avatar
Вarcelinius
11.08.2024 в 18:59
Дурачок ты Довбя, ты уже был в ней.
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3
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Просто Квашин (Харків)
11.08.2024 в 19:12
Пархатий мацоїд, я вже тобі говорив, щоб ти перестав обсирати українців... Я бачу до тебе не доходить тварюка... Гілляка для тебе вже вибрана, можеш тренувати хор ...
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1
4
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Просто Квашин (Харків)
11.08.2024 в 19:12
І палєтят тут тєлєграми Радних і блізкіх ізвєстіть, Что барсєлох ваш больше нє вєрньотся. І нє прієдєт пагастіть. В углу заплачет Сара-мама, Смахньот слезу сосєд-атєц І маладая барсєлоха нє узнаєт, Каков в нєво абрєзаний канєц.
 
1
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avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 19:34
Любой ценой говорит. Сколько это стоит надо у переса поинтересоваться.)
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ANESTEZIO (Вінниця )
11.08.2024 в 19:37
Накуй з'їбись, наволоч трампістська
 
2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
11.08.2024 в 19:38
Під@р це в тебе були і ще не вийшли
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