Довбик: Мы должны вернуться в Лигу Чемпионов любой ценой

Украинский бомбардир считает, что "волки" должны выступать в главном евротурнире.

“Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду о них говорить".