Хлань оформил первое результативное действие в Экстраклясе
Максим провел второй матч в польском первенстве
Фото: Getty Images
В 4-м туре чемпионата "Лехия" в Гданьске принимала "Заглембе". Уже в дебюте второго тайма хозяева открыли счет.
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Максим Хлань воспользовался неточной передачей вратаря соперника, адресовавшего пас защитнику. Украинец быстро сообразил и отправил мяч в штрафную, где словацкий форвард Томаш Бобчек завершил атаку.
Впрочем, "Лехия" не удержала преимущество – коллективы расписали ничью (1:1). Хлань покинул поле на 67-й минуте. Пока клуб занимает лишь 15-е место с двумя пунктами.
MAKSYM KHLAN ????????(2003) WITH A GREAT ASSIST FOR THE OPENER!!!— Football Report (@FootballReprt) August 11, 2024
????️ Хлань Максим
????️ @PushGoalspic.twitter.com/2utUnbnSi4
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