Хлань оформил первое результативное действие в Экстраклясе

В 4-м туре чемпионата "Лехия" в Гданьске принимала "Заглембе". Уже в дебюте второго тайма хозяева открыли счет.

Максим Хлань воспользовался неточной передачей вратаря соперника, адресовавшего пас защитнику. Украинец быстро сообразил и отправил мяч в штрафную, где словацкий форвард Томаш Бобчек завершил атаку.

Впрочем, "Лехия" не удержала преимущество – коллективы расписали ничью (1:1). Хлань покинул поле на 67-й минуте. Пока клуб занимает лишь 15-е место с двумя пунктами.

MAKSYM KHLAN ????????(2003) WITH A GREAT ASSIST FOR THE OPENER!!!

????️ Хлань Максим

????️ @PushGoalspic.twitter.com/2utUnbnSi4