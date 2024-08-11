Хлань оформил первое результативное действие в Экстраклясе

В 4-м туре чемпионата "Лехия" в Гданьске принимала "Заглембе". Уже в дебюте второго тайма хозяева открыли счет.

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Максим Хлань воспользовался неточной передачей вратаря соперника, адресовавшего пас защитнику. Украинец быстро сообразил и отправил мяч в штрафную, где словацкий форвард Томаш Бобчек завершил атаку.

Впрочем, "Лехия" не удержала преимущество – коллективы расписали ничью (1:1). Хлань покинул поле на 67-й минуте. Пока клуб занимает лишь 15-е место с двумя пунктами.