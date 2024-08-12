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Анчелотти дал понять Лунину его роль на новый сезон, в Реале ждут решения украинца

Наши за границей
Обновлено

Украинец затягивает решение с новым контрактом

Анчелотти дал понять Лунину его роль на новый сезон, в Реале ждут решения украинца

Marca

Новина українською

Тренерский штаб "Реала" в новом сезоне украинского кипера Андрея Лунина видит в качестве сменщика Тибо Куртуа, сообщает Defensa Central.

По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти пообщался с Луниным и откровенно дал понять украинцу, что тот будет вторым номером и что если Лунин хочет остаться, то только на предложенных ему условиях.

Андрею отдадут матчи Кубка Испании, а также, возможно, несколько поединков в Ла Лиге. Это гораздо больше, чем голкипер сборной Украины имел до этого в "Реале", когда Куртуа был в форме.

Также в клубе полагают, что затягивание Лунина с принятием решения по новому контракту связано с его окружением. Агент Жорже Мендеш занимается поиском других вариантов для украинца. В случае, если команда останется без второго вратаря, в Мадриде снова рассмотрят возможность пригласить Кепу Аррисабалагу из "Челси".

Напомним, что действующее соглашения Лунина с "Реалом" рассчитано до конца сезона 2024/25.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.08.2024 в 22:54
Мбаппа позволит Лунину сделать с ним фото. Чем не мотивация для Андрея?
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1
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Комментарии 7
oda1979 (Запорожье)
12.08.2024 в 22:54
Мбаппа позволит Лунину сделать с ним фото. Чем не мотивация для Андрея?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 22:31
...Це ж треба бути такими кінченими невдахами, щоб ненавидіти успішних та талантливих людей, як Анлрій Лунін. Катсапа цигана та Vjarenogo не поставиш на ворота свиней стерегти, бо прої...буть !
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0
1
Gican85 (Киев)
12.08.2024 в 22:07
Ну после того, как Лунин стал худшим игроком на ЧЕ 2024 - пусть скажет спасибо и за это. Это же надо так просрать свой шанс за 90 минут
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3
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 22:26
ка.ц.ап - твоя робота масажувати дзюбі все, що нижче пояса, губами...
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1
2
Djarik
12.08.2024 в 22:06
Ганчірка, скільки об тебе ще ноги витиратимуть?! Збирайся і вали з того ригала.
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2
2
Gican85 (Киев)
12.08.2024 в 22:08
Прям Лунин мегаголкипер, кому он сейчас нужен? Пусть сидит в Реале и ждет свой шанс, один он уже просрал на ЧЕ.
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1
2
Gican85 (Киев)
12.08.2024 в 22:09
Прям Лунин мегаголкипер, кому он сейчас нужен? Пусть сидит в Реале и ждет свой шанс, один он уже просрал на ЧЕ.
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1
2

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