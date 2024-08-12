Анчелотти дал понять Лунину его роль на новый сезон, в Реале ждут решения украинца

Тренерский штаб " Реала " в новом сезоне украинского кипера Андрея Лунина видит в качестве сменщика Тибо Куртуа, сообщает Defensa Central.

По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти пообщался с Луниным и откровенно дал понять украинцу, что тот будет вторым номером и что если Лунин хочет остаться, то только на предложенных ему условиях.

Андрею отдадут матчи Кубка Испании, а также, возможно, несколько поединков в Ла Лиге. Это гораздо больше, чем голкипер сборной Украины имел до этого в "Реале", когда Куртуа был в форме.

Также в клубе полагают, что затягивание Лунина с принятием решения по новому контракту связано с его окружением. Агент Жорже Мендеш занимается поиском других вариантов для украинца. В случае, если команда останется без второго вратаря, в Мадриде снова рассмотрят возможность пригласить Кепу Аррисабалагу из "Челси".

Напомним, что действующее соглашения Лунина с "Реалом" рассчитано до конца сезона 2024/25.