Анчелотти дал понять Лунину его роль на новый сезон, в Реале ждут решения украинца
Украинец затягивает решение с новым контрактом
Marca
Тренерский штаб "
По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти пообщался с Луниным и откровенно дал понять украинцу, что тот будет вторым номером и что если Лунин хочет остаться, то только на предложенных ему условиях.
Андрею отдадут матчи Кубка Испании, а также, возможно, несколько поединков в Ла Лиге. Это гораздо больше, чем голкипер сборной Украины имел до этого в "Реале", когда Куртуа был в форме.
Также в клубе полагают, что затягивание Лунина с принятием решения по новому контракту связано с его окружением. Агент Жорже Мендеш занимается поиском других вариантов для украинца. В случае, если команда останется без второго вратаря, в Мадриде снова рассмотрят возможность пригласить Кепу Аррисабалагу из "Челси".
Напомним, что действующее соглашения Лунина с "Реалом" рассчитано до конца сезона 2024/25.
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